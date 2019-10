"Daca nu ar fi facut schimbarea aia, nu cred ar fi plecat!" MM Stoica, dezvaluiri de ultima ORA despre motivul pentru care Dica a plecat de la FCSB! Ce l-a facut pe Becali sa ia foc

MM Stoica a vorbit despre perioada in care Dica a fost antrenor la FCSB.

Fostul manager sportiv al celor de la FCSB, MM Stoica, a vorbit despre perioada in care Nicolae Dica a fost antrenorul ros-albastrilor si dezvaluie motivul pentru care acesta a fost data afara.

"Cu Dica m-am contrat, doar ca la un moment dat i-am spus lui Gigi ca eu cred ca avem nevoie de un alt antrenor! Asta nu inseamna ca am sters cu buretele ce facuse Dica. In primul an a pierdut campionatul la Iasi, in minutul 90, cand noi atacam 11 contra 10.. Dar ne-am calificat eliminand de-o maniera categorica o echipa foarte buna, pe Viktoria Plzen. Si am batut Lazio. Nu se poate spune ca a fost un mandat slab.

Dupa au fost niste probleme, iar eu credeam ca e nevoie de o schimbare. Gigi n-a relatat cu veridicitate ce i-am spus eu. Eu nu i-am spus ca nu avem antrenor. Nici vorba! I-am spus ca trebuie sa aducem pe altcineva. Asa am considerat in momentul ala. De ce? Nu destainui si n-am facut niciodata asta. In momentul in care primeste din multe directii informatii trebuie sa iei masurile care se impun chiar daca iti sacrifici un om apropiat", a declarat MM Stoica la GSP

MM Stoica: "Daca la meciul cu CFR nu ar fi facut acea schimbare, nu pleca!"



Fostul manager sportiv al ros-albastrilor a dezvaluit motivul pentru Dica a plecat de la carma echipei.

"Daca la meciul cu CFR din decembrie n-ar fi facut o schimbare care l-a scos din sarite pe Gigi, Dica nu cred ca ar fi plecat. Dica l-a introdus in timpul meciului pe Morutan si tot in timpul jocului l-a scos. Fara sa-i dea niciun fel de explicatie. Nimanui! Eu am lucrat cu Dan Petrescu si pare un om care nu tine cont de nimeni, dar nu e adevarat.

Dan Petrescu se consulta, chiar daca deciziile le ia el. Sunt antrenori care nu permit colaboratorilor sa vorbeasca sau sa se adreseze jucatorilor. Sunt antrenori care n-au niciun fel de problema din punctul asta. Stiind acum ca dupa plecarea lui Dica vine Teja si ca pierdem campionatul, bine, nu castigam campionatul, n-as mai propune schimbarea lui", a mai spus MM.