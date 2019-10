BREAKING NEWS | "Nu a ajuns nicio oferta!" Pica transferul anului la FCSB? Declaratii de ULTIMA ORA ale jucatorului pe care Becali a anuntat ca l-a luat deja

Transferul lui Fofana la FCSB ar putea pica.

Gigi Becali vrea sa il transfere pe Fofana de la Gaz Metan si a confirmat astazi la Ora Exacta in Sport, la PRO X, ca s-a inteles deja cu Gaz Metan Medias pentru acesta si ca mai e nevoie doar de acordul fotbalistului. Transferul ar putea intra in impas, intrucat din spusele fotbalistului, Becali nu a luat legatura si cu agentul fostbalitului.

"Sunt trei parti implicate, eu, clubul FCSB si clubul din Medias. Cu agentul meu n-a luat inca nimeni legatura. Am avut cateva zile libere si de abia m-am intors la Medias. Am vazut tot ce s-a scris, dar nu putem vorbi de un transfer perfectat. Chiar daca cluburile s-ar fi inteles, la agentul meu nu a ajuns nicio propunere. Sunt inca la Medias si ma gandesc sa imi fac cat mai bine treaba pentru Gaz Metan. Sunt trei parti implicate, eu, clubul FCSB si clubul din Medias. Toate lucrurile vor fi reglate cand toate cele trei parti vor fi multumie. Si, printre cele trei parti, sunt si eu. E clar vorba despre cea mai mare echipa din Rokania si din istoria fotbalului romanesc. In cosecinta, ar fi cel mai important pas din cariera mea", a spus Fofana pentru Fanatik.

Becali: "Pe Fofana l-am luat deja"



Gigi Becali a declarat astazi ca s-ar fi inteles cu Medias pentru transferul mijlocasului din Guineea.

"Da, ma intereseaza (n.r. Fofana si Cardoso). Pe Fofana l-am luat deja, in mare ne-am inteles. Trebuie si jucatorul, dar daca ii dau 12.000 salariu, nu e o problema", a spus Becali la PRO X.