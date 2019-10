ULTIMA ORA! "Am avut o prima discutie!" Lucian Sanmartean se intoarce la FCSB! Reactia clubului: "Este un jucator de legenda pentru noi!" ANUNTUL MOMENTULUI

Un fost jucator de la FCSB ar putea colabora cu ros-albastri.

Lucian Sanmartean, fost jucator la FCSB, a fost astazi la baza de pregatire a ros-albastrilor din Berceni si a vorbit despre o eventuala colaborare cu acestia. Sanmartean si-a deschis Scoala de Fotbal in 2017 si ar dori sa colaboreze cu FCSB. La "Scoala de Fotbal Lucian Sanmartean" sunt inscrisi copii cu varste intre 6 si 11 ani.

"Am avut doar o prima discutie. Am dorit sa le propun o colaborare si ei au avut disponibilitatea sa ma primeasca. Am avut o prima discutie, s-au aratat interesati, dar nu am stabilit inca nimic", a spus Sanmartean pentru Digisport.

Narcis Raducan: "Ma bucur ideea lui Lucian!"



Managerul sportiv al celor de la FCSB, Narcis Raducan, a confirmat discutiile cu Lucian Sanmartean si spune ca ar putea exista o colaborare intre fostul jucator al ros-albastrilor si club.

"Ma bucur ideea lui Lucian. Este un jucator de legenda pentru FCSB si orice colaborare cu actuala lui activitate da calitate produsului final, jucatorul", a reactionat Narcis Raducan.