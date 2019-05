Becali forteaza o noua lovitura la FCSB! Ce PERLA din Liga 1 vrea sa transfere: "Mi-au cerut informatii!"

Satul de locul 2, Gigi Becali pregateste noi transferuri spectaculoase la FCSB.

Cu sanse mici la titlu, Becali priveste deja spre sezonul viitor, cand FCSB va incerca sa cucereasca primul titlu dupa 5 ani. Razvan Oaida de la Botosani a fost transferat deja, iar Becali urmareste acum un alt tanar talentat din Liga 1: pe Darius Olaru de la Gaz Metan Medias. Edi Iordanescu recunoaste ca a fost intrebat deja de pustiul de la nationala U21 a Romaniei.



Edi Iordanescu: Darius Olaru are potential de crestere!





"E un fotbalist foarte talentat, cu mult potential de crestere. Marja lui de progres e departe de a fi atinsa. Am avut doua discutii cu doua cluburi de playoff pentru el. Am fost intrebat, mi s-au cerut informatii tehnice si financiare.

Am calitatea de a purta astfel de discutii datorita rolului complex pe care il am in club si pe care mi-l asum. Daca totusi se vor materializa discutiile, le vom analiza impreuna cu presedintele si cu factorii de decizie.

Insa cat timp nu e nimic concret, prefer sa las jucatorul sa se concentreze pe munca lui. Sa spun altceva acum ar insemna sa am un discurs de amator", a declarat Edi Iordanescu, pentru ProSport.

Darius Olaru are 21 de ani si e cotat la 900.000 euro pe transfermarkt.de. In acest sezon a jucat 30 de meciuri pentru Gaz Metan si a reusit 3 goluri si 5 pase decisive.