Cristi Balgradean si-a prelungit contractul cu FCSB! Anuntul oficial al clubului

#contract #balgradean Cristian Bălgrădean, încă un an la FCSB! FCSB anunță ca portarul Cristian Bălgrădean a semnat prelungirea contractului cu FCSB până la 30 iunie 2020. Clubul și jucătorul au oficializat înțelegerea în această dimineață, la Baza Sportiva FCSB. FCSB îi mulțumește pentru evoluțiile de până acum și îi urează mult succes în tricoul echipei noastre în continuare!

A post shared by FCSB (@fcsbofficial) on May 9, 2019 at 3:08am PDT