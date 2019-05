FCSB nu mai spera la titlu! Declaratia care le spulbera sperantele fanilor! "Anul acesta ne consolam cu locul 2"

Duckadam nu mai crede ca FCSB poate castiga titlul.

FCSB a castigat meciul de la Craiova, scor 2-0, si spera ca poate intoarce soarta titlului, insa CFR Cluj s-a impus fara probleme la Giurgiu. Astfel, clujenii pastreaza distanta de cinci puncte in fruntea clasamentului, cu doua etape inainte de final.

Cele doua se intalnesc in ultima etapa. Pana atunci, FCSB va juca in deplasare, cu Sepsi, in timp ce clujenii vor juca pe teren propriu, cu Universitatea Craiova. Cu un punct castigat in aceasta partida, CFR Cluj va fi din nou campioana Romaniei.

Presedintele de imagine al FCSB, Helmuth Duckadam, a declarat ca nu mai are sperante in ceea ce priveste titlul, fiind deja consolat cu locul secund. Eroul de la Sevilla a spus ca meciul care putea intoarce soarta campionatului a fost derby-ul de la Cluj, incheiat 0-0.

"Titlul s-a pierdut de ceva timp, pentru ca am cedat puncte cu echipe mai slab cotate, cu Voluntari, Chiajna, Calarasi. Am recuperat, dar meciul de la Cluj a fost decisiv. Cred ca trebuia sa riscam mai mult acolo, pentru ca aveam nevoie sa castigam.

Am spus dupa acel meci ca avem sanse infime, pentru ca CFR nu face pasi gresiti. Asa a si fost. Nu cred ca echipa Craiovei poate castiga la Cluj. Anul acesta ne consolam cu locul 2. Nu am reusit nici in Europa, nici in campionat", a spus Helmuth Duckadam.