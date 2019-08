"Daca ma uit si nu-l vad pe teren, cred ca FCSB va avea mari probleme!" Jucatorul transferat in aceasta vara care a devenit ESENTIAL pentru echipa lui Becali

Transferat de doar cateva saptamani, si-a gasit deja un rol central la FCSB.

Ionut Vina, fotbalist adus in urma cu cateva saptamani de la Viitorul, a devenit unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB. Vina nu este doar remarcatul patronului, ci si al lui Mirel Radoi.

Selectionerul de la tineret considera ca in actualul sistem de la FCSB, 4-3-3, Vina este omul care aseaza echipa, iar lipsa lui din teren poate avea influente majore in rezultatul final.

"E clar ca FCSB incearca sa joace acel 4-3-3, dar accidentarile fac ca de la meci la meci sa apara alti jucatori in diferite pozitii. Ei vin cu alte caracteristici si de aceea se schimba si calitatea jucatorilor. Pentru FCSB, un jucator foarte important in acest moment e Vina. Daca ma uit la echipa si nu il vad pe Vina, cred ca Steaua va avea mari probleme in a desfasura atacul pozitional. E jucatorul care le aduce foarte multa creativitate, care e disponibil la efort. Se vede ca vine de la Viitorul, unde a jucat in 4-3-3. El sta foarte bine intre mijlocasii centrali si laterali cand trebuie sa primeasca mingea", a declarat Mirel Radoi pentru TelekomSport.