Finalul derby-ului de pe „Ion Oblemenco” a adus momente de îngrijorare maximă pentru fanii olteni, chiar în timp ce echipa sărbătorea un succes crucial. Vladimir Screciu, integralist în trupa lui Filipe Coelho, s-a întins pe gazon imediat după ultimul fluier, potrivit Digisport, fiind complet epuizat după efortul depus.

Medicii au intervenit de urgență. Mijlocașului i s-a administrat oxigen chiar pe teren, iar ulterior a fost urcat în ambulanță și transportat la spital pentru investigații amănunțite.

Antrenorul Universității Craiova a încercat să liniștească apele la conferința de presă, precizând că măsura spitalizării este una precaută, decisă de staff-ul medical.

„Știu că a mers la spital. Cred că nu este ceva serios, grav. Acum este testat. Staff-ul medical a decis că este mai bine să se facă niște teste”, a transmis Filipe Coelho la finalul partidei.

Lider autoritar în Superligă

Dincolo de sperietura provocată de situația lui Screciu, Universitatea Craiova a obținut trei puncte uriașe. Unicul gol al meciului a fost marcat de palestinianul Al Hamlawi în minutul 23, după o fază creată de Carlos Mora.

Grație acestui succes, oltenii s-au distanțat în fruntea clasamentului, acumulând 53 de puncte, cu patru mai multe decât urmăritoarele Dinamo și Rapid. De partea cealaltă, campioana FCSB tremură pentru play-off, aflându-se abia pe locul 10, cu 40 de puncte.