BREAKING NEWS | NU SE MAI OPRESC! Suporterii lui Dinamo cumpara noi actiuni la echipa! Cat vor ajunge sa detina din club: au termen de 60 de zile pentru achizitia TOTALA

Reprezentantii programului "Doar Dinamo Bucuresti" au oferit o veste buna suporterilor.

Potrivit unui comunicat de presa, de la sfarsitul lunii iulie, suporterii au dreptul sa cumpere clubul in termen de 60 de zile.

"Suporterii care sunt inscrisi in Proiectul Socios detin acum 20,06% din Dinamo, iar pe 31 iulie vor ajunge la 27,56%.

Dar surprizele nu se opresc aici... Zilele acestea am semnat un memorandum cu actionarul majoritar, prin care ProgramDDB are dreptul sa cumpere Clubul in termen de 60 de zile.

Suntem foarte hotarati sa facem acest pas istoric si ne dorim sa fii si tu alaturi de noi", au scris reprezentantii DDB.

Suporterii sunt convinsi ca aceasta preluare va ajuta clubul sa fie mai atractiv in ochii investitorilor. De altfel, Robert Thomas, reprezentantul DDB, a spus ca in ultima vreme investitorii sunt mai atrasi de Dinamo.

"In ultima vreme, de cand a aparut public faptul ca suporterii, prin programul DDB, au intrat in linie dreapta pentru preluarea clubului, au inceput sa ne caute si investitorii. Doar ca, de data aceasta, investitorii vin sa discute cu noi. Doar unde oamenii sunt seriosi, discutiile merg mai departe", a spus Thomas pentru Pro TV.