"Daca imi zicea cineva ca ajungem aici, il luam la suturi!" Nistor, DARAMAT dupa un nou esec: "Nu-mi gasesc cuvintele"

Dan Nistor e foarte afectat dupa esecul cu Craiova.

Dinamo a ratat calificarea in playoff si calificarea in Cupa Romaniei in doar cateva saptamani. Dan Nistor, capitanul dinamovistilor, e foarte afectat de rezultatele din ultima perioada si nu isi gaseste cuvintele.



"Este un sezon dezastruos, din pacate am intrat in istoria neagra a acestui club si greu imi gasesc cuvintele. Trebuia sa fim in play off cum ati spus si dumneavoastra si eu cred ca acolo ne era locul.

Din pacate ne aflam in play out chiar nu imi gasesc cuvintele. Nu imi vine sa cred ca s-a intamplat acest lucru este o seara foarte trista. Acum ne ramane decat sa nu retrogradam.

Nu as fi crezut daca imi zicea cineva. Daca acea persoana care imi spunea acest lucru cu siguranta ma certam foarte rau cu el si isi lua si cateva suturi de la mine", a spus Nistor.