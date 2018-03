"Trec anii si n-avem NIMIC in palmares!" Mesajul filosofic al lui Baluta dupa meciul NEBUN cu Dinamo

Craiova 1-0 Dinamo | Oltenii sunt bucurosi ca au eliminat-o pe Dinamo, dar nu dau petrecere in seara asta.

Capitanul Baluta vrea neaparat trofee la finalul sezonului. Abia atunci va putea sa se relaxeze.

"A fost un meci mare azi. Suntem fericiti, am reusit sa ne calificam in fata unui adversar important. Pentru fanii nostri, o infrangere cu Dinamo era catastrofa. Am jucat cat am putut de bine, n-am cedat si am reusit sa ne calificam. Mi-as fi dorit ca Dinamo sa fie si ea in play-off. Ne-am facut treaba cum am putut si la Severin, si la Pitesti, e important ca acum suntem acasa, noi trebuie sa ne ridicam la nivelul tribunei. Sper sa lasam in continuare o impresie frumoasa, imi doresc sa ridic un trofeu in tricoul Craiovei. Trec anii, n-avem nimic in palmares. Nu m-ar incanta locul 3 in campionat. M-ar incanta Cupa Romaniei si sa-mi ajut echipa sa termine cat mai sus in campionat", a spus Baluta la PRO X.