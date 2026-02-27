Florian Wirtz (22 de ani), mijlocașul celor de la Liverpool, nu va fi la dispoziția antrenorului Arne Slot pentru următoarea partidă din campionat, programată împotriva celor de la West Ham.

Tehnicianul campioanei en-titre din Premier League a făcut anunțul la conferința de presă. Momentan, nu se cunosc detalii despre cât de gravă ar fi accidentarea suferită de mijlocașul central.

Florian Wirtz e OUT! Arne Slot a făcut anunțul

Accidentarea lui Wirtz vine după o perioadă cu evoluții solide la Liverpool. Începutul a fost ezitant, iar în jurul său s-au adunat mai multe critici din cauza prestațiilor modeste.

”În acest moment, nu știu când se va întoarce Flo. În general, când spun asta, știu dar nu vreau să spun. Dar de data asta, sincer, chiar nu știu”, a spus Arne Slot.

Wirtz a evoluat în 35 de meciuri pentru cei de la Liverpool, reușind să înscrie șase goluri și să ofere alte opt pase decisive. Este cel mai scump transfer din istoria clubului, pentru care s-au plătit 125 de milioane de euro, cifră care poate ajunge la 145 din eventuale bonusuri.

Liverpool, în lupta pentru un loc de Champions League

Cu investiții de aproape 500 de milioane de euro în transferuri în perioada de mercato din vară, Liverpool a dezamăgit în acest sezon. Este pe locul șase, cu 45 de puncte, la egalitate cu rivala Chelsea, și luptă pentru a ”smulge” un loc care să-i permită să evolueze în sezonul următor din UEFA Champions League.

Liverpool vine după două victorii consecutive, iar în campionat vor urma partide cu echipe precum West Ham (acasă), Wolves (deplasare), Tottenham (acasă) sau Brighton (deplasare).