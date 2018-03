"Am intrat in ISTORIA NEAGRA a clubului!" Dinamovistii, DISTRUSI dupa eliminarea din Cupa. Reactia lui Nistor

Craiova 1-0 Dinamo / Dan Nistor nu intelege ce se intampla la Dinamo.

Mijlocasul incheie dezamagit partida de la Craiova. Dinamo a ratat si ultima sansa de a juca in Europa, iar acum mai are doar de luptat pentru salvarea de la retrogradare.



"Am intrat putin timorati, nu inteleg de ce. E doar un joc de fotbal, nu aveam de ce sa ne temem. Inca o seara neagra pentru noi, pentru familiile noastre si pentru suporterii nostri, nu ne asteptam la asta, dar asta e viata.

Nemec e jucator important, din pacate nu-l vom putea avea 5-6 saptamani, practic se termina playout-ul pana atunci, iar apoi va pleca de la noi. Ne pare rau ca nu ne-am calificat in semifinale. Si eu jucat pe acelasi teren, nu dam vina pe gazon. Le doresc multa bafta si sper sa ajunga in finala. Avem 14 meciuri, trebuie sa catsigam fiecare meci si sa salvam ce mai e de salvat. Macar onoarea, sa castigam aceste 14 meciuri, iar din vara se va trage linie. Ne pare rau pentru suporteri, au fost minunati si in aceasta seara", a spus Nistor.