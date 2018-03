"Toata lumea in cantonament. Sa vad ce-o sa-mi ceara jucatorii ca sa ramana!" :)) Mangia, in al 9-lea cer dupa ce a scos-o pe Dinamo din Cupa

Craiova 1-0 Dinamo | Mangia trebuie sa-si linisteasca baietii dupa meciul cu Dinamo. Italianul vrea sa-i convinga de importanta partidei cu Astra, prima din play-off.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi, 20:00 PRO X: Milan - Arsenal in Europa League!

"Sunt bucuros pentru jucatori. Le multumesc celor care au fost in teren, dar si celor care au stat pe banca si in tribune. Pentru noi, meciurile cu Dinamo sunt foarte importante. Am jucat foarte bine azi, Dinamo a fost buna si ea, au jucat cu intensitate. Sunt fericit. Cred ca pana maine putem sa ne bucuram, apoi vine play-off-ul. Mergem pana la capat, nu trebuie sa ne schimbam atitudinea, facem lucrurile in stilul nostru. Asta e secretul, ca avem o conexiune intre echipa, suporteri si toti cei din club. Gazonul nu e foarte bun pentru stilul nostru de joc, dar si in conditiile astea am jucat bine, felicitari baietilor. Ramanem in cantonament in seara asta, avem un alt meci de pregatit. Sunt sigur ca beietii imi vor cere diverse lucruri, sa vedem ce vor in seara asta", a spus Mangia la PRO X.