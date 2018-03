Infrangere la debut pentru Bratu la Dinamo! Jucatorul criticat: "Trebuie sa lupte putin mai mult cu el!" 

Craiova 1-0 Dinamo / Florin Bratu a debutat la Dinamo, la o saptamana dupa ce l-a inlocuit pe Miriuta.

Dinamovistii au ratat si ultimul obiectiv important din acest sezon, calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa 0-1 la Craiova in sferturi. Bratu spune ca e multumit de elevii sai, insa acestia au nevoie de concentrare mai multa pe toata durata partidelor.

"E foarte greu, jucatorii nu prea m-au auzit, am incercat sa ma fac vazut prin semne. Cred ca am aratat bine ca organizare, si ca atitudine, din pacate am pacatuit la finalizare. Repriza a doua am dominat-o, dar nu este suficient. Sunt multe de pus la punct, sunt lucruri pe care le-am vazut si eu cu primul meci oficial. In fiecare zi ii cunosc mai bine pe jucatori si incerc sa obtin maximul de la ei.

Stiam ca au posesie buna, incep posesia de la fundasii centrali. Am incercat si am reusit sa-i blocam pe centru, i-am fortat sa joace pe margine. Din pacate o mica neatentie acolo in partea drepata a facut sa vina acel gol al lui Bancu si sa scrie istoria acestui meci.

Nu am riscat cu Hanca, a mai jucat acolo, am incredere in Sergiu, dar si el trebuie sa lupte putin mai mult cu el. Acestia sunt jucatorii pe care ii avem, eu trebuie sa incerc sa obtin maximul din ei", a spus Bratu dupa meci.

"Nu a fost un debut fericit, insa a fost un debut care mie imi da sperante, era foarte greu sa se schimbe multe lucruri, dar la nivelul atitudinii, la nivelul determinarii, echipa, chiar si a organizarii, echipa zic eu ca a aratat bine.

Cred eu ca in continuare, in play-out, acolo unde suntem, sa fim mult mai responsabili. Nu mai avem acum nimic de pierdut, s-a ajuns in situatia asta, suntem vinovatii cu totii. E un sezon ratat pentru Dinamo



Craova este o echipa care se bate la campionat, o felicit, pe ea si pe antrenorul Mangia 29.28

Nu am promisiuni si nu de asta am venit aici pentru ca nu mai putem face transferuri acum, nu mai poate pleca nimeni. Acestia sunt jucatorii, am incredere in ei si sper sa vad o alta fata, i-am vazut foarte suparati", a mai spus Bratu.