"Mi-au zis prietenii ca voi marca, nu i-am crezut!" Bancu da de baut dupa victoria URIASA cu Dinamo

Craiova 1-0 Dinamo | Craiova merge in semifinalele Cupei dupa un meci superb cu Dinamo.

Bancu a decis meciul in repriza secunda. Nu i-a venit sa creada cand prietenii i-au spus ca va marca impotriva lui Dinamo/

"Eram mari si pana acum, acum ne simtim si mai mari, sper sa mergem pana la capat. Azi am avut o defensiva foarte buna. Mi-au zis prietenii ca voi marca, nu credeam. Daca aveam stadionul asta de mai mult timp, probabil eram mai sus. Ne dam viata pe teren, lumea ne sustine. Vreau sa jucam cu o echipa cat mai buna, ne mobilizam mai bine. Ne dorim un trofeu, e momentul sa castigam si noi. Anul trecut eram aproape si am facut eu o prostie. Ma bucur ca azi am reusit sa dau eu gol si sa-mi iau revansa. Speram sa pastram linia ascendenta si sa castigam si in campionat. O sa dau berea eu in cantonament, in seara asta, daca ne lasa Mister ", a spus Bancu la PRO X.