Se organizeaza Campionatul National de Fotbal al Fermierilor. Borcea, Becali, Porumboiu si Basescu ar fi putut participa si ei

Castigatorii primesc bilete la Euro 2020.

Pana la 1 februarie, Asociatia Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), o asociatie profesionala formata din producatori agricoli, dar si reprezentanti ai lantului profesional de porumb din Romania, a facut inscrieri pentru Campionatul National de Fotbal al Fermierilor. Acesta e un eveniment sportiv dedicat amatorilor, a fost organizat in cinstea gazduirii de catre Romania a meciurilor la Euro 2020, iar la el s-au putut inscrie orice persoana de sex masculin, membru APPR.

Echipele inscrise au fost repartizate in patru grupe, meciurile urmand sa se desfasoare la Slobozia (18 februarie), Iasi (5 martie), Timisoara (12 martie) si Braila (19 martie), printre echipa gasindu-se echipe ale companiilor din agricultura, dar si formatii cu nume originale, precum „Spartanii”, „Miracolul Naturii”, „Orezu”, „Vulturii”, „Soimii”, „Dacii”, „Dunarenii” sau „Zimbrii”. Meciurile se vor desfasura in doua reprize de cate 15 minute, echipele sunt formate din 5 jucatori de camp, 1 portar si maxim 3 rezerve, iar premiile constau in bilete la unul dintre meciurile Euro 2020 de pe Arena Nationala.

Printre oamenii de fotbal care au terenuri agricole si ar fi putut participa la turneu, se Cristi Borcea, care a preluat de curand ferma de 4.000 de hectare de la Cetate, judetul Dolj, de la Gigi Netoiu, fostul sau coleg in actionariatul lui Dinamo, si a fost eliberat conditionat de judecatori, dupa ce fusese condamnat la 7 ani și 6 luni de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor. Adrian Porumboiu, fost arbitru international si patron al lui FC Vaslui, este unul dintre cei mai mari proprietari si arendasi de teren agricol din Moldova, iar Gigi Becali, unul dintre marii latifundiari ai Romaniei, si-a transformat o mica parte din proprietati in ferme bio. Alti cunoscuti proprietari de terenuri agricole sunt fostul presedinte Traian Basescu, Ion Tiriac, afacerist miliardar si presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Dan Voiculescu, fost hocheist, afacerist si om politic, Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, fratii Paval, afaceristi si sponsori ai mai multor evenimente, echipe si federatii sportive, iar Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, este presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Botosani.