"Daca cel platit nu face ce zice stapanul, e dat afara!" Se mai pensioneaza la FCSB? Gigi Becali ii transmite un MESAJ CLAR lui Vintila! Ce i-a spus patronul ros-albastrilor

Gigi Becali a vorbit despre situatia lui Bogdan Vintila.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia echipei si despre situatia lui Bogdan Vintila. Acesta a spus ca are anumite principii dupa care marge, iar in momentul in care cel platit nu face ce vrea stapanul este dat afara. FCSB nu trece deloc printr-o perioada buna, iar asta s-a vazut si in ultimul meci, terminat la egalitate, scor 1-1, in fata celor de la Chindia, pe Arena Nationala. La finalul meciului, suporterii i-au chemat pe jucatori pentru a da explicatii, insa Bogdan Vintila nu s-a apropiat de peluza, iar tot stadionul i-a cerut sa isi dea demisia.

"Am niste principii pe care le am pana la moarte. Stapanul face ce vrea el. Daca cel care e platit nu face cum vrea stapanul, e dat afara, simplu. Conform mentalitatii mele, doar stapanul stie sa scoata calul din noroi cand se impotmoleste. Eu fac cum stiu mai bine. Eu nu merg in play-out ca Dinamo. De ce sa ma duc acolo? De ce sa ma duc in faliment ca toate echipele? De ce sa ma duc in insolventa ca CFR?", a spus Gigi Becali la PRO X.