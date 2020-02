"I-as da 2 milioane de euro salariu, nu exagerez!" Becali ar putea detona o adevarata bomba! Dan Petrescu ar putea fi tinta patronului de la FCSB! Declaratiile momentului

Un fost stelist a lansat o serie de declaratii care pot pune pe jar Liga 1.

CFR Cluj s-a impus cu 2-0, in Banie, pe terenul celor de la Universitatea Craiova si a terminat sezonul regulat pe primul loc, la 6 puncte de olteni, care se claseaza pe locul 2 si la 8 puncte de FCSB, ocupanta locului 3. Fostul stelist, Basarab Panduru, a declarat ca daca ar fi in locul celor de la Craiova sau FCSB l-ar aduce la echipa pe Dan Petrescu si i-ar da un salariu de 2 milioane de euro pe an.

"Eu daca as fi in locul Craiovei sau FCSB-ului as face tot posibilul sa-l iau la anul pe Dan Petrescu de la CFR Cluj. Sa-i las sa-si puna alt antrenor, dar sa-l iau de acolo si i-as da nu exagerez cu nimic, 2 milioane de euro salariu pe an. Stiti de ce? Pentru ca o sa imi aduca mult mai multe milioane pe urma. Eu o sa-i dau banii astia oentru ca o sa-mi creasca jucatorii, si cand o sa-i vand, o sa-i vand cu mult mai multi bani decat valorau ei inainte sa vina Petrescu. Nu am treaba ca ii dau lui 2 milioane, treaba mea este cat o sa castig cu Petrescu. Pai eu vreau sa castig 20 de milioane, dar sa nu-i dau lui nimic? Toti jucatorii, 100% vor valora mai mult", a declarat Basarab Panduru la Telekomsport.