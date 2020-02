"Te-ai odihnit la FCSB..." Manea a ramas interzis cand a auzit intrebarea. Ce a spus despre perioada petrecuta la echipa lui Becali

CFR Cluj s-a impus in fata Craiovei cu 2-0, iar Cristi Manea a fost unul din cei mai buni jucatori din teren. Fundasul revenit in Gruia dupa episodul FCSB s-a impus rapid in echipa lui Dan Petrescu si a reusit sa centreze la golul 2 al clujenilor.

Manea spune ca nu s-a odihnit la FCSB, din contra, in perioada in care a fost acolo s-a pregatit foarte bine la antrenamente si datorita acestui lucru poate juca la acest nivel:

"Suntem foarte bucurosi ca am reusit sa castigam. Stiam ca daca avem atitudine pe teren nu putem pierde. Ne-am daruit si nu am primit gol. Am aratat ca o echipa mare in seara asta.

Ne-a spus la pauza sa fim mai agresivi, sa fim mai sus. Este bine ca nu am primit gol, am aratat ca daca ne dorim asta, e foarte greu sa primim gol.

I-am spus lui Itu ca daca primeste mingea sa o dea in margine pentru ca simt ca am putere sa ma duc. Nu m-am odihnit la FCSB, eu in fiecare zi cand am mers la antrenament am dat 100% si asta se vede pe teren acum.

Am spus de Sevilla ca este o echipa foarte buna, dar mergem acolo sa ne calificam. Sa producem surpriza, pentru ca deasta este frumos fotbalul.

Sunt foarte tanar, am tot viitorul in fata si cred ca este destul de bine ce am realizat pana acum. Sper ca il voi convinge pe selectioner, pentru ca este cea mai mare mandrie pentru mine sa imbrac tricoul nationalei si vreau sa ne calificam la turneul final. Este o sansa unica si trebuie sa profitam de acest lucru.

Toate echipele din play-off au sanse, dar daca noi vom fi la fel ca anii trecuti va fi foarte greu pentru ceilalti", a spus Cristi Manea la finalul partidei.