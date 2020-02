Chipciu, PRIMA AROGANTA cu tinta la FCSB: "Am vazut posesie la ei si, hop, gol Chindia!" Ce spune despre discursul lui Becali la adresa lui

Chipciu a fost pentru prima oara titular la CFR dupa transferul de la Anderlecht.

Alex apara stilul folosit de Dan Petrescu si trimite primele sageti la adresa fostei sale echipe, FCSB.

"Avem un lot valoros, sunt foarte multi jucatori buni care raman in afara lotului. E un rezultat foarte bun pentru noi, ne-am marit avansul fata de celelate echipe. Craiova a avut 2-3 ocazii in aceeasi faza, dar nu puteau sa dea 7 goluri din 2-3 ocazii la aceeasi faza. Au o echipa foarte buna, dar noi am vrut sa castigam meciul. Nu au pus nicio presiune pe noi, ocaziile lor au venit pe niste diagonale in careu, pe niste mingi taiate. Se cam intampla mereu ca CFR are noroc, dar asta e stilul echipei. Asa se castiga campionatele! Poti castiga si prin posesie campionatul, dar cu un scop. Sa te duci din aparare pana in atac cu mingea la picior. Daca tii posesia degeaba nu faci nimic. Am vazut aseara la Steaua. Au tinut posesia si hop, a dat gol Chindia. Asta e stilul nostru, asa jucam noi. Asa castiga CFR-ul campionate. E diferenta colosala intre Romania si Belgia. Intre Romania si Cehia tot e diferenta, sunt mai buni acolo", a spus Chipciu la Digisport.

Mijlocasul s-a referit si la declaratiile date de Gigi Becali dupa transferul sau la CFR Cluj: "Am lasat toata presiunea si am jucat azi. De fapt, presiunea numai eu o puneam. S-a zis ca nu am jucat 7 luni, dar eu ma antrenam zi de zi. Nu mai spun ca in ultima saptamana cred ca am alergat 40 de kilometri!"