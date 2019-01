"Da, FCSB este Steaua!" Boloni, despre impacarea dintre FCSB si Armata: "Au participat impreuna la o actiune corupta!"

Boloni e de parere ca FCSB si CSA Steaua trebuie sa repare impreuna erorile din trecut.

Boloni spune ca tranzactia prin care Gigi Becali a preluat clubul Steaua, la inceputul anilor 2000, s-a facut intr-o perioada in care "coruptia era in floare in Romania".

Fostul component din generatia de aur a Stelei e de parere ca FCSB si CSA Steaua trebuie sa rezolve impruna erorile din trecut.

"Intr-un fel, da, FCSB este Steaua. Insa eu mi-as dori Steaua putin mai serios organizata, ca sa recunosc ceva din trecut. Deocamdata nu recunosc nimic."

"Ceea ce este deranjant este ca amintirile pe care le am legate de Steaua, aceste momente unice din fotbalul nostru, nu apar nicaieri. Ar trebui sa aiba un loc, o vitrina, ceva. Deocamdata e doar in amintirea stelistilor din acea generatie. Fiindca noua si viitoare generatie de stelisti nici nu va mai sti de performantele noastre."

"Atunci cand coruptia era in floare, atunci s-a petrecut aceasta vanzare, cumparare, trecere, intelegere, strans de mana, nici nu stiu ce a fost. S-a intamplat cu coruptia de ambele parti. Pe mine ma deranjeaza ca legea nici acum nu poate sa spuna: <<Asta este adevarul!>>"

"Au fost interese personale si interesele Armatei, dar ar fi bine ca aceste doua parti, dupa ce au participat la o actiune corupta, sa isi foloseasca inteligenta si sa se inteleaga."