Cazul Vodut, preluat de DIICOT si DNA! FRF a facut anuntul: ce se intampla cu fotbalistii care pariaza

Mihai Vodut a fost dat afara de la Viitorul pentru ca a pariat pe meciurile propriei echipe.

FRF a anuntat ca are o colaborare stransa cu DIICOT, DNA si Politia pentru stoparea unor cazuri de comportament neconform in fotbal, cum este cel al lui Mihai Vodut de la Viitorul.

Acesta din urma a pariat pe un meci al echipei la care evolueaza, lucru nepermis. Cei de la Viitorul i-au reziliat contractul.

Razvan Burleanu a precizat ca aceste situatii vor fi tratate ca infractiuni, iar jucatorii vor fi dati pe mana institutiilor abilitate in astfel de cazuri. Seful FRF a explicat si cum se procedeaza in astfel de situatii.

"Daca aveti informatii despre orice caz, nu trebuie sa facem public. Avem o procedura de confidentialitate la nivelul Comisiei de Integritate, dupa care mergem in fata Comisiei de Disciplina si are un amnadat foarte clar si a dovedit pana acum ca are acest interesa ca noi, ca federatie, sa facem curatenie in aceasta zona. Acum sa nu credeti ca ne putem transforma in Procuratura.

Nu putem intercepta telefoane, nu putem aresta. Am si facut-o, colaborarea cu toate institutiile. Cand noi avem o sesizare, imediat am sesizat si noi mai departe unul dintre partenerii nostri, DIICOT, DNA. De ce? Pentru ca doar cu ajutorul lor putem sa rezolvam un asemenea caz. Politia este iarasi un partener in toate dosarele noastre si colaborarea functioneaza foarte bine. Nu o sa putem sa va dam detalii despre cum s-a ajuns la anumite sentinte", a spus Razvan Burleanu.