FCSB ar putea sa-si piarda portarul titular in urmatoarele zile.

Fanatik scrie ca Omonia Nicosia (locul 2 in Cipru) insita pentru Balgradean. Omonia da 100 000 de euro pentru portarul de 31 de ani, care-si incheie contractul cu FCSB la finalul sezonului. Salariul propus lui Balgradean e de 20 000 de euro pe luna.



In cazul in care Balgradean ar pleca, Andrei Vlad ar deveni titular la FCSB! Toma Niga e in prezent al 3-lea goalkeeper, ar trece rezerva.