Balgradean, dupa meciul cu Gaz Metan: "Era un meci de sase puncte. E important ca l-am castigat"

Cristi Balgradean a facut un meci bun si nu a primit gol in partida FCSB-Gaz Metan.

FCSB a castigat cu 2-0, iar Balgradean a fost multumit la finalul meciului: "Ma bucur ca am reusit sa facem un joc bun, toti baietii au facut un joc bun. E important ca am castigat cele trei puncte, era un meci de sase puncte, ne-am distantat la trei puncte de Medias".

"Mai avem doua jocuri, cu Viitorul si Craiova, iar in iarna vom trage linie. Apoi, vom juca cu CFR Cluj, un meci care pe care", a adaugat portarul FCSB-ului.

Legat de Dennis Man, unul din marcatorii partidei, Balgradean a completat: "Man a trecut printr-o perioada grea si ma bucur ca a revenit. A inscris si etapa trecuta cu Iasul si acum. E intr-o forma buna".

Nu in ultimul rand, legat de prezenta oamenilor la stadion (sub 300 de oameni), Crisi a spus: "Ii inteleg pe oameni. E foarte frig, va dati seama, si noua in teren ne-au inghetat degetele de la picioare si maini. Sper sa nu se mai joace asa tarziu".