Gigi Becali pregătește campania de achiziții din vară pentru FCSB și a pus pe listă doi fundași centrali de perspectivă din campionatul intern: Matei Ilie și Mario Tudose.

Patronul vicecampioanei dorește să asigure defensiva pentru sezonul viitor și a identificat deja țintele principale. Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit la Fanatik faptul că va realiza mutările abia la finalul actualei stagiuni.

„Nu putem să-i luăm acum. La vară, la vară. Dacă-i iau pe aceștia doi, om m-am făcut”, a spus patronul FCSB.

Restructurare masivă pregătită pentru sezonul următor

Matei Ilie (23 de ani) se află sub contract cu CFR Cluj până în anul 2027. În același timp, Mario Tudose (21 de ani) are un acord cu FC Argeș valabil până în 2029.

Situația apărătorului de la Pitești implică și clubul portughez Benfica, formațiile aflându-se în coproprietate pentru jucător. În trecut, o altă tentativă a clubului bucureștean de a-l transfera pe Tudose nu s-a concretizat din cauza pretențiilor financiare ale argeșenilor, care solicitau peste un milion de euro.

Șapte jucători are de gând Gigi Becali să transfere în următoarea perioadă de mercato. Pe lista de priorități se mai află fundași laterali pentru a acoperi eventualele plecări ale lui Valentin Crețu și Risto Radunovic, un mijlocaș defensiv, doi mijlocași de bandă și un atacant.