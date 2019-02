"Cum sa ai, ma, ocazia?" Reactia imediata a lui Gigi Becali cand a fost intrebat daca il aduce pe Mircea Lucescu la FCSB: "Ocazia, auzi!"

Mircea Lucescu este liber de contract dupa despartirea de federatia turca.

Dupa meciul cu Hermannstadt de luni, partida castigata de FCSB cu 3-0, Gigi Becali a fost intrebat daca se gandeste sa il aduca pe "Il Luce" la echipa lui.

Becali nici macar nu ia in calcul o asemenea varianta. Nu are buget pentru a-l aduce pe cel mai titrat antrenor roman.



"Cum sa ai ma ocazia (n.red. sa lucreze cu Mircea Lucescu)? De unde sa ii dai bani lui Mircea Lucescu? Ocazia, auzi. Pai Mircea Lucescu are el 50 de milioane, e mai puternic ca patronii din Liga I. Cum sa il angajezi pe Mircea Lucescu? El e nr. 1 din toate timpurile. E el, locul 1 si dupa locul 11. Stai ca e fi-su (n.red. Razvan Lucescu). Care s-ar putea sa il intreaca", a declarat Gigi Becali.