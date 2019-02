Ei sunt jucatorii cu care FCSB poate lua campionatul! "Cu ei vom arata altfel" Cei doi asi din maneca lui Teja pot decide lupta la titlu

FCSB a castigat meciul cu Hermannstadt cu 3-0.

Dupa aceasta victorie, distanta FCSB-ului fata de marea rivala la titlu, CFR Cluj, s-a micsorat la 3 puncte. Totusi, Meme Stoica nu e sigur ca echipa va reusi sa ia titlul.

Meciurile sunt dificile, insa exista o speranta. Doi jucatori sunt cheia succesului pe care Meme Stoica mizeaza pentru partidele viitoare. Este vorba despre Pintilii si Momcilovic.

"S-a redus distanta la 3 puncte, dar nu suntem pe primul loc. Fotbalul nu e matematica insa. Avem meciuri dificile.

Teixeira e nascut si crescut in Franta, are alte baterii.

Ma gandesc cu groaza ca vom juca pe sintetic. Vreau doar ca Pintilii sa fie sanatos pana la finalul campionatului. Cu el si cu Momcilovic vom arata altfel", a spus Mihai Stoica.

Mai mult, el a adaugat ca daca CFR l-ar fi avut pe Tucudean, probabil lucrurile ar fi stat altfel.

"Cred ca CFR a fost net superioara in prima parte a jocului contra Craiovei. Au pus mari probleme, au avut ocazii. Daca era Tucudean, probabil ca eram la 6 puncte de ei. In partea a doua, banca lor nu a ajutat atat de mult. E greu sa joci impotriva Craiovei, cand in tribune sunt 30.000 de suporteri fanatici", a spus Mihai Stoica dupa meci.