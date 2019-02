FCSB - HERMANNSTADT 3-0 | "Vad ca unii sunt asa de critici, ei nu observa cat alearga! Pentru mine el e omul meciului". Fotbalistul laudat de Mihai Stoica

FCSB 3-0 Hermannstadt | Ros-albastrii s-au impus cu golurile marcate de Dalbea (autogol), Hora si Teixeira.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a vorbit si el la finalul partidei de pe National Arena. Ros-albastrii s-au impus cu 3-0, cu golurile marcate de Dalbea (autogol), Hora si Teixeira. Pentru Mihai Stoica, omul meciului a fost Florin Tanase.

"Eu vreau sa il remarc pe Florin Tanase. Vad ca unii sunt atat de critici, nu vad cat de mult alearga Tanase, cate realizari are, cat efort depune si cum isi ajuta coechipierii. Desi Benzar a avut doua asisturi, pentru mine Tanase e omul meciului. Tanase acopera mult mai multe zone, poate sa joace si central, si in lateral.

Am cam spus ce era de spus referitor la partida asta. De aia am vrut sa vorbim.

S-a redus distanta la 3 puncte, dar nu suntem pe primul loc. Fotbalul nu e matematica insa. Avem meciuri dificile.

Teixeira e nascut si crescut in Franta, are alte baterii.

Ma gandesc cu groaza ca vom juca pe sintetic. Vreau doar ca Pintilii sa fie sanatos pana la finalul campionatului. Cu el si cu Momcilovic vom arata altfel.

Cred ca CFR a fost net superioara in prima parte a jocului contra Craiovei. Au pus mari probleme, au avut ocazii. Daca era Tucudean, probabil ca eram la 6 puncte de ei. In partea a doua, banca lor nu a ajutat atat de mult. E greu sa joci impotriva Craiovei, cand in tribune sunt 30.000 de suporteri fanatici.

Probabil cand va veni Cristea, vom fi toti", a spus Mihai Stoica.

Becali: "Vreau sa dam cate 5-7 goluri"



Gigi Becali a iesit strigand "campionii" din stadion, dar s-a declarat nemultumit.

"Totusi am o mica nemultumire. Trebuia sa mai marcam! O echipa mare nu lasa motoarele. Ei au lasat motoarele.

Dar sunt multumit de niste lucruri. Il vad pe Florinel Coman ca e fotbalist si asta ma incanta.

Sunt multumit ca a revenit Pintilii si nu o sa mai avem probleme.

Eu vreau, insa, atitudinea de la inceput si sa marcam 5-7 goluri cand putem. Vreau posesie, vreau sa nu dam nicio sansa adversarului", a spus Becali.

Becali: "Nu mai dau 150.000 pe Cristea. Reduc oferta"

Gigi Becali a mai anuntat ca va reduce oferta pentru Iulian Cristea. 100.000 de euro le da celor de la Gaz Metan pentru fundasul de 24 de ani.

"Acum nu ne mai intereseaza Cristea, in momentul asta. Noi l-am avut pe Planic rezerva. Acum nu mai dau 150.000, dau 100.000! Avem fundasi centrali! Filip e superfundas central, iese cu mingea la picior, zici ca e Sergio Ramos.

Nu cred ca mai vine nimeni, ca nu mai avem ce sa luam. Avem si rezerve, avem jucatori de baza pe care ii tinem pe banca. Poate doar Cristea, pe el as vrea, sa vedem", a spus Becali.