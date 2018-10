Cum s-a transformat Florinel Coman dupa un Real Madrid - Bayern: "I-am aratat ce face Ronaldo! Atunci l-am castigat"

Transferat in vara lui 2017 de la Viitorul, Florinel Coman a avut nevoie de un an pentru a se adapta cu adevarat la FCSB. Acum, el este al doilea golgheter al echipei.

Florinel Coman traverseaza, in sfarsit, o perioada mai buna. El a marcat de 6 ori in 11 meciuri in actualul sezon al Ligii I in tricoul FCSB-ului, iar aseara a obtinut calificarea la EURO 2019 alaturi de nationala de tineret.

Vazut de multi ca fiind unul dintre fotbalistii cu mare potential din fotbalul romanesc, Coman pare ca a gasit in sfarsit drumul catre performanta si a patruns intre titularii FCSB-ului si ai nationalei de tineret.

Daniel Isaila, fost selectioner al Romaniei U21, a dezvaluit cum a reusit sa-l capaciteze pe Florinel Coman intr-un moment dificil. A fost momentul in care Coman a regasit drumul bun.

"Noi jucam in alt sistem fata de ce jucase el la Viitorul. Am discutat cu el individual, am facut o analiza la un meci Real - Bayern. I l-am dat exemplu pe Cristiano Ronaldo, cum urca, cum coboara in pozitie de fundas stanga. De atunci l-am castigat pe Coman, cand i l-am dat exemplu pe cel mai bun din lume", a spus Isaila, citat de ProSport.

Florinel Coman a marcat un gol in preliminariile pentru EURO U21. El a punctat in victoria Romaniei din Bosnia, scor 3-1, de pe 1 septembrie 2017.