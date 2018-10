OFICIAL | Echipa din Liga I care si-a adus astazi atacant! In sezonul trecut, jucatorul a luat Cupa Rusiei

Botosaniul si-a adus atacant.

Atacantul sarb Nikola Trujic a semnat un contract cu FC Botosani, a anuntat, miercuri, clubul moldovean.

"In lotul condus de Costel Enache s-a alaturat un nou jucator. Atacantul de origine sarba Nikola Trujic a semnat cu FC Botosani, iar astazi a facut primul antrenament sub comanda lui Enache si Bejan", se arata in comunicat.

Trujic a evoluat ultima oara in campionatul Rusiei la FC Tosno, echipa care a cucerit si Cupa Rusiei anul acesta, dar care apoi a intrat in faliment.

Anterior, Trujic (26 ani) a mai jucat la Partizan Belgrad, Teleoptik, Smederevo, Hapoel Acre (Israel), Napredak Krusevac si Vojvodina Novi Sad.

Nikola Trujic a fost international si de tineret al Serbiei.

FC Botosani ocupa locul 11 in Liga I dupa 11 etape si va juca duminica, in deplasare, cu Gaz Metan Medias.