Cum i-a raspuns Stoican lui Petrescu, dupa ce antrenorul CFR-ului a acuzat ca "Iasi si Astra si-au dat viata pe teren cu CFR"

Dan Petrescu a fost extrem de suparat dupa CSM Iasi 1-1 CFR Cluj si i-a acuzat pe moldoveni ca "s-au bucurat ca si cum au luat Campionatul Mondial dupa acest egal".

Dan Petrescu e suparat ca "Astra si CSM Iasi si-au dat viata pe teren cu CFR-ul, iar cu Steaua au jucat altceva".

Flavius Stoican, antrenorul echipei din Copou, a vorbit si el la finalul partidei.

"Am avut o situatie in prima repriza de a marca, acea bara, apoi am primit gol din faza fixa. A fost pana atunci un meci disputat, aprig. Nu a fost un meci spectaculos, dar stiam ca intalnim o echipa foarte buna, care se bate la titlu si asteptam sa ne domine. Nu a fost, insa, chiar asa. Apoi, a venit acel penalty si am reusit sa egalam. Una peste alta, un meci echilibrat, cred eu ca este un rezultat echitabil.

Stiam ca este o echipa care se bate foarte mult pe duelurile unu la unu. Stiam ca se bazeaza mult pe fazele fixe. Noi am jucat darz, cu mingi lungi, la bataie, pentru a scoate un rezultat bun. De ce m-a interesat rezultatul? Pentru ca pana acum am jucat frumos, dar nu am reusit sa scoatem puncte. Noi speram sa facem istorie la Iasi. Deocamdata, acum am egalat acea performanta reusita cu multi ani in urma. Mai mult, am vazut un zambet pe fata lui Bosoi, caruia i-a decedat tatal acum cateva zile.



Cu Steaua am facut un joc apreciat de toata lumea, am jucat de la egal la egal, am avut ocazii si doar executia lui Budescu a facut diferenta. Si n-am luat puncte. Astazi am jucat la rezultat si asa vom juca de aici incolo, doar la rezultat", a spus Stoican.