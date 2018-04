"GATA, MA RETRAG! Nu sunt respectat! In Romania, lucrurile sunt facute". Petrescu, IN FLACARI la Iasi, dupa 1-1 cu un penalty discutabil

Dan Petrescu a explodat la finalul partidei CSM Iasi 1-1 CFR Cluj. Gazdele au obtinut un punct dintr-un penalty foarte usor acordat de Ovidiu Hategan.

"Acuma le dau penalty la toti! Iasiul a primit cu noi, inseamna ca sunt buni si ajung in careu. Viitorul a primit.

Baietii sunt frustrati, normal ca sunt.

Prima repriza nu a fost foarte buna, apoi in repriza a doua am fost prea disperati.

Nu ne ramane decat sa jucam bine cu Steaua si sa batem. Cred ca Becali o sa ceara arbitri straini, nu?

Am vazut ca s-a retras! Pai poate ma retrag si eu, ca nu mai pot sa stau aici! Cred ca o sa plec, ca nu sunt respectat!

Am vazut ca la alte meciuri Jo si Cristea nu rupeau terenul. Astazi, Iasiul zici ca a castigat Campionatul Mondial. Pentru ce le trebuia punctul de azi? Sunt socat de anumite lucruri, dar nu ar treubi sa ma mai surprinda nimic.

In Romania, lucrurile sunt facute. Nu mai vreau sa comentez altceva.

Imi mentin decizia si daca luam campionatul!

As fi vrut sa jucam mai bine in prima repriza si mi-as fi dorit ca la 1-1 sa stim sa fructificam ocaziile. Atitudinea a fost excelenta. Nu am ce sa le reprosez jucatorilor.

Steaua a primit un penalty cu Craiova de m-a bufnit rasul!

Pe National Arena nu o sa primim penalty nici daca o sa moara cineva.

Singura varianta este sa mergem si sa batem Steaua pe National Arena.

O sa fie un arbitru roman si o sa-i ajute pe Steaua", a spus Dan Petrescu.