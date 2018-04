"UNDE E DAN PENALTY?!". CFR-ul pierde doua puncte la Iasi dupa un penalty controversat, la o zi dupa ce antrenorul clujenilor a avut o iesire la adresa contestatarilor

"Unde e Dan Penalty, ca am vazut ca altii primesc acum", spunea Petrescu ieri.

CFR Cluj a pierdut doua puncte, dupa ce a remizat cu CSM Iasi, scor 1-1. Echipa lui Petrescu a deschis scorul in Copou prin Tucudean, dar s-a vazut egalata in repriza secunda in urma unui penalty acordat usor de Ovidiu Hategan.

Sin a patruns pe partea stanga si a cazut la un duel cu Bordeianu. Hategan a aratat punctul cu var, iar Andrei Cristea l-a executat pe Arlauskis.

Pe margine, Dan Petrescu a fost surprins zambind ironic la decizia arbitrului. Jucatorii lui au contestat decizia, dar nu au avut castig de cauza.