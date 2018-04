Scandal dupa meci! Camora, despre mafia din fotbal: "Ajunge! Va bateti joc! Vreti sa dati titlul altcuiva?"

CFR Cluj s-a impiedicat la Iasi si ramane la doua puncte in spatele Stelei, dupa 1-1 cu Poli.

Camora, capitanul CFR-ului, a criticat dur arbitrajul de la meciul cu Poli Iasi.

Ovidiu Hategan a acordat usor penalty-ul din care au egalat iesenii.

"Pus si simplu si-au batut joc de echipa noastra. Sa va fie rusine!"

"Vreti sa dati titlul la alta echipa? Dati-l, dar nu va mai bateti joc de echipa noastra! Ajunge!"

"Am controlat meciul, am avut sansa sa facem 2-0 inainte de penalty. Nu am reusit, apoi a venit faza aia cu penalty-ul."

"Se spunea ca ne avantaja Hategan? Am vazut azi, da..."

CFR Cluj merge etapa viitoare la Bucuresti, pentru meciul cu FCSB.

"Urmeaza un meci foarte important, mergem sa castigam trei puncte. Trebuie sa batem la Bucuresti si sa urcam pe primul loc", a spus Camora la Telekomsport.