Mihai Stoica nu a rezistat si a intrat IN DIRECT pentru a-i raspunde lui Petrescu: "Ce vrei, Dan Petrescu, sa-ti faca tie culoar?!"

Dan Petrescu a explodat dupa CSM Iasi 1-1 CFR Cluj si a acuzat alte "jocuri". Acesta a fost suparat ca Hategan a dat foarte usor un penalty in defavoarea echipei sale.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Petrescu a acuzat dur arbitrajul si a spus ca vrea sa plece din Romania la finalul sezonului, pentru ca nu se simte respectat.

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, i-a raspuns la scurt timp.

"Discursul lui Dan Petrescu se traduce ca in bancurile cu Radio Erevan. A spus niste enormitati. Eu i-am dat un mesaj de Paste si i-am spus ca nu mai vorbesc de el.

Dar cand el ataca echipa la care activez...

Hategan nu a dat penalty pentru Steaua in meciul direct cu CFR, in sezonul regulat. La o faza cu Benzar.



In Play Off, el a dat un penalty pentru CFR la o faza la care domnul Craciunescu a spus ca nu se dadea. Apoi l-a eliminat gratuit pe Pintilii.

Stiti cum e legea compensatiei?! Ea se intampla! De cate ori nu au castigat cu penalty?

Daca domnul Craciunescu spune ca nu a fost, inseamna ca nu a fost.

Dar eu cred ca Hategan s-a pacalit la contact, vazand caderea celor doi jucatori.

Sa te miri tu de ce joaca Astra si Iasiul cu tine, asta e cu totul iesit din comun. Dar ce vrei? Sa-ti faca tie culoar?

Noi am vazut meciul Iasi - Viitorul si ni s-au parut foarte buni Matan si Vina. Apoi am fost foarte mirati sa vedem ca nu au jucat cu CFR.

Eu o sa le atrag atentia arbitrilor ca Manea, Deac, Culio si Tucudean simuleaza ceva iesit din comun!

Noi ne asteptam ca echipele sa joace impotriva noastra cu inversunare. Dar cum poate Dan Petrescu, care a fost un jucator atat de mare, sa se mire ca joaca altii cu el? Ce se asteapta? Sa-i dea meciul?!



Sunt socat sa aud ce spune Dan Petrescu! Si e foarte periculos sa spui ca esti furat, pentru ca trebuie sa aduci probe", a spus Mihai Stoica la Digi.