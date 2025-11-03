Giuleștenii puteau pleca din Bănie cu toate cele trei puncte, dar oltenii au egalat în minutul 90+9, după un penalty transformat de Steven Nsimba.



Bookmakerii au decis: Rapid, favorită la titlu în Superligă



Egalul din Bănie nu schimbă cu nimic ecuația luptei la titlu, în opinia bookmakerilor. Rapid este în continuare favorită pentru campionat, chiar dacă a urcat pe primul loc temporar, cel puțin până la meciul Botoșaniului de la Ploiești, cu Petrolul.



Giuleștenii au o cotă de 2.35 pentru a câștiga titlul, iar Universitatea Craiova rămâne a doua favorită, cu o cotă de 3.15. Surpriza vine pe locul trei, unde FCSB, după un parcurs bun în ultimele etape, este cotată cu 6 pentru o revenire de senzație în lupta pentru titlu.



Dinamo are o cotă de 6,5 pentru primul titlu după 19 ani, iar următoarele în lupta pentru campionat ar fi FC Botoșani și CFR Cluj, cred bookmakerii.



Cum arată cotele la pariuri pentru câștigarea titlului în Superligă:



Rapid - 2.35

Universitatea Craiova - 3.15

FCSB - 6

Dinamo - 6.5

FC Botoșani - 15

CFR Cluj - 35

FC Argeș - 35

Farul Constanța - 50



Ilie Dumitrescu: ”Craiova arată cel mai bine din campionatul nostru”



Oltenii vor încheia turul cu 29 de puncte, pe locul trei. Lider poate fi FC Botoșani, dacă echipa lui Leo Grozavu va câștiga meciul cu Petrolul Ploiești, de luni.



„Ca joc, Craiova arată cel mai bine din campionatul nostru. Care sunt probleme acolo?



Astea pot fi rezolvat, există comunicare între părți. Dacă Rădoi va fi susținut, echipa asta arată foarte bine”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

