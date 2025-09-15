Partida Petrolul - Dinamo, din etapa a noua a Superligii, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Coregrafie spectaculoasă în Petrolul - Dinamo! Legendarul sportiv care a dat lovitura de start
Fanii „Lupilor Galbeni” au prezentat o coregrafie specială pentru derby-ul cu Dinamo, iar rezultatul a fost unul spectaculos. În peluza stadionului Ilie Oană au fost înfățișate trei nume mari din box: Leontin Sandu, Leonard Doroftei şi Adrian Diaconu.
Coregrafia făcută de ploieșteni are legătură cu faptul că Leonard Dorin Doroftei, unul dintre cei mai mari sportivi români, a dat startul partidei de la Ploiești.
Sursă foto: Digi Sport
Echipele de start:
- Petrolul (4-2-3-1): Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry, Mateiu, Dongmo – Tolea, Chică Roșă, Grozav
- Rezerve: Bălbărău, Marian, Pirce, Guilherme Soares, Doukansky, D. Radu, Ludewig, Botoțag, Hanca, D. Paraschiv, Ferreira, Doumtsios
- Antrenor Liviu Ciobotariu
- Dinamo (4-3-3): Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi
- Rezerve: Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Al. Pop
- Antrenor Zeljko Kopic
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat că nu se poate baza pe Cristian Mihai, Andrei Mărginean și Adrian Mazilu - primii doi, accidentați, al treilea încă nepregătit. În schimb, ar urma să revină atacantul croat Stipe Perica.
”Petrolul – Dinamo. Lupi vs. câini, o rivalitate istorică”, a titrat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal în avancronica întâlnirii de astăzi, care are o istorie fabuloasă.
25 iulie 2025, Metaloglobus - Petrolul 0-3: a fost singura victorie reușită de prahoveni în acest sezon, în rest au trei remize și patru înfrângeri.
Patru succese și un egal au înregistrat dinamoviștii în ultimele cinci runde, rezultate în urma cărora au încheiat etapa a opta pe podium.