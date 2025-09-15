Coregrafie spectaculoasă în Petrolul - Dinamo! Legendarul sportiv care a dat lovitura de start

Coregrafia făcută de ploieșteni are legătură cu faptul că Leonard Dorin Doroftei, unul dintre cei mai mari sportivi români, a dat startul partidei de la Ploiești.

Fanii „Lupilor Galbeni” au prezentat o coregrafie specială pentru derby-ul cu Dinamo , iar rezultatul a fost unul spectaculos. În peluza stadionului Ilie Oană au fost înfățișate trei nume mari din box: Leontin Sandu, Leonard Doroftei şi Adrian Diaconu.

Partida Petrolul - Dinamo , din etapa a noua a Superligii, poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Rapid, mesaj de condoleanțe pentru antrenor

Scene incredibile pe "Ilie Oană"! Un oficial al Petrolului, de neoprit după ce a văzut "roșu": a sărit la arbitru

Sursă foto: Digi Sport

Echipele de start:

Petrolul (4-2-3-1): Krell – Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu – Jyry, Mateiu, Dongmo – Tolea, Chică Roșă, Grozav

Rezerve: Bălbărău, Marian, Pirce, Guilherme Soares, Doukansky, D. Radu, Ludewig, Botoțag, Hanca, D. Paraschiv, Ferreira, Doumtsios

Antrenor Liviu Ciobotariu







Dinamo (4-3-3): Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Karamoko, Musi

Rezerve: Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Sivis, Soro, Bărbulescu, Al. Pop

Antrenor Zeljko Kopic

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a declarat că nu se poate baza pe Cristian Mihai, Andrei Mărginean și Adrian Mazilu - primii doi, accidentați, al treilea încă nepregătit. În schimb, ar urma să revină atacantul croat Stipe Perica.

”Petrolul – Dinamo. Lupi vs. câini, o rivalitate istorică”, a titrat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal în avancronica întâlnirii de astăzi, care are o istorie fabuloasă.

25 iulie 2025, Metaloglobus - Petrolul 0-3: a fost singura victorie reușită de prahoveni în acest sezon, în rest au trei remize și patru înfrângeri.

Patru succese și un egal au înregistrat dinamoviștii în ultimele cinci runde, rezultate în urma cărora au încheiat etapa a opta pe podium.

