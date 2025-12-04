Rapid este pe primul loc, cu 38 de puncte și un avans de două puncte față de urmăritoarea FC Botoșani. Echipa lui Costel Gâlcă este, în continuare, mare favorită pentru a pune mâna pe titlu, dar schimbarea are loc în zona favoritelor 2-3.



Bookmakerii o dau pe Dinamo a doua favorită pentru a pune mâna pe trofeu, după ce ”câinii” s-au impus în fața celor de la Oțelul, scor 1-0. Universitatea Craiova a coborât pe poziția a treia în ierarhia favoritelor, cu o cotă de 4.50 pentru titlu.



FCSB, care are șanse tot mai bune să intre în play-off după ce a bătut Farul (2-1) este favorita cu numărul patru pentru o revenire de senzație, în opinia specialiștilor.



Cum arată cotele pentru câștigarea titlului în Superligă:



Rapid - 2.50

Dinamo - 3

Universitatea Craiova - 4.50

FCSB - 9

FC Botoșani - 12

CFR Cluj - 30

FC Argeș - 50

Farul Constanța - 60

Universitatea Cluj - 80



Cum arată topul golgheterilor din Superligă



Florin Tănase de la FCSB a ”picat” pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din Superligă după ce nu a reușit să marcheze în victoria cu Farul Constanța, scor 2-1.



A făcut-o în schimb Alex Dobre, în Rapid - FK Csikszereda 4-1, și giuleșteanul este acum lider solitar în topul celor mai buni marcatori.



Vine tare din urmă și Sebastian Mailat de la revelația FC Botoșani, după ce a marcat golul victoriei în 1-0 cu Unirea Slobozia



Clasamentul golgheterilor din Superliga României

