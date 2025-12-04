Rapid este pe primul loc, cu 38 de puncte și un avans de două puncte față de urmăritoarea FC Botoșani. Echipa lui Costel Gâlcă este, în continuare, mare favorită pentru a pune mâna pe titlu, dar schimbarea are loc în zona favoritelor 2-3.
Bookmakerii o dau pe Dinamo a doua favorită pentru a pune mâna pe trofeu, după ce ”câinii” s-au impus în fața celor de la Oțelul, scor 1-0. Universitatea Craiova a coborât pe poziția a treia în ierarhia favoritelor, cu o cotă de 4.50 pentru titlu.
FCSB, care are șanse tot mai bune să intre în play-off după ce a bătut Farul (2-1) este favorita cu numărul patru pentru o revenire de senzație, în opinia specialiștilor.
Cum arată cotele pentru câștigarea titlului în Superligă:
- Rapid - 2.50
- Dinamo - 3
- Universitatea Craiova - 4.50
- FCSB - 9
- FC Botoșani - 12
- CFR Cluj - 30
- FC Argeș - 50
- Farul Constanța - 60
- Universitatea Cluj - 80
Cum arată topul golgheterilor din Superligă
Florin Tănase de la FCSB a ”picat” pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din Superligă după ce nu a reușit să marcheze în victoria cu Farul Constanța, scor 2-1.
A făcut-o în schimb Alex Dobre, în Rapid - FK Csikszereda 4-1, și giuleșteanul este acum lider solitar în topul celor mai buni marcatori.
Vine tare din urmă și Sebastian Mailat de la revelația FC Botoșani, după ce a marcat golul victoriei în 1-0 cu Unirea Slobozia
Clasamentul golgheterilor din Superliga României
- 1. Alex Dobre (Rapid) - 10 goluri
- 2. Florin Tănase (FCSB) - 9 goluri (7 din penalty)
- 3. Sebastian Mailat (FC Botoșani) - 8 goluri
- 4. Jovo Lukic (U Cluj) - 7 goluri
- * Urmează un grup de patru jucători cu câte 6 goluri:
- Steven Nsimba (Universitatea Craiova - 1 din penalty)
- Ricardo Matos (FC Argeș - 2 din penalty)
- Alexandru Ișfan (Farul Constanța - 2 din penalty)
- Valentin Costache (UTA Arad - 3 din penalty)