Italienii, uluiți de Chivu: ”Sălbatic! Vi-l puteți imagina făcând asta?”

Jurnaliștii italieni au povestit un episod unic cu Cristi Chivu, pe care l-au numit ”atât un geniu, cât și un om sălbatic”, pentru momentele ”nebune” din viața sa.

Italienii au povestit cum, în ajunul Anului Nou, antrenorul de pe ”Giuseppe Meazza” s-a trezit la 5 dimineața și a plecat de unul singur, fără familie, la schi. Chivu e un mare fan al sportului pe zăpadă.

Românul a mers cu mașina la St. Moritz, o stațiune din Elveția care se află la 170 de kilometri de Milano și la trei ore de condus, și s-a întors în aceeași zi. De Anul Nou!

”E pasionat atât de mult pentru schi încât în ajunul Anului Nou, între antrenamente, fără familia sa care era în vacanță pe vremea mai caldă, Cristian decide să facă o nebunie: se trezește la 5 dimineața în ziua de Anul Nou, se urcă singur în mașină și se îndreaptă spre St. Moritz.

Autostrada e goală și în curând ajunge pe pârtiile de schi. După câteva alergări își dă seama că e un frig cumplit, cu temperaturi mult sub zero grade. S-a întors acasă, unde a ajuns calm la prânz. Ți-l poți imagina pe Chivu în zorii zilei de 1 ianuarie, încărcându-și singur schiurile în mașină și pornind la drum?”, a relatat corespondentul Sky Matteo Barzaghi, potrivit fcinter1908.it.

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.