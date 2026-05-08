Chivu a antrenat-o prima dată la seniori pe Parma, în perioada februarie 2025 - iunie 2025, în care a reușit să-i salveze pe ”Cruciați” - cu doi români în lot, Valentin Mihăilă și Dennis Man - de la retrogradare.

La începutul lui iunie, el a semnat cu Inter Milano, care s-a despărțit de Simone Inzaghi după ce ”nerazzurrii” au fost demolați în finala UEFA Champions League din stagiunea precedentă de Paris Saint-Germain cu 5-0.

În primul an ca ”principal” la Milano, Chivu a participat la Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, unde a ajuns până în optimi, a câștigat Scudetto cu trei etape înainte de încheierea sezonului din Serie A și a ajuns în finala Coppa Italia, unde o va întâlni pe Lazio miercuri, 13 mai, pe VOYO.

Marele Chivu. Lautaro Martinez a spus cum a câștigat românul vestiarul: ”Avem voie să facem asta acum”

Lautaro Martinez, căpitanul ”nerazzurrilor”, a vorbit la superlativ despre Chivu, despre care a spus că a venit cu o energie nouă la Inter, cu pauze mai multe și idei care nu încarcă mentalul jucătorilor.

”Anul trecut am suferit mult, fără să ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus. Iar Cristian ne-a adus o gură de aer proaspăt. Are acest leadership vizibil chiar și din exterior.

Ne-a dat încredere. Nu ne-a luat ceea ce realizasem tactic în ultimii ani sub conducerea lui Inzaghi. De fapt, pur și simplu, a adăugat câteva idei proprii la ceea ce știam deja. Nu putem decât să-i mulțumim.

Se îndreaptă spre o idee foarte modernă despre fotbal. Ne lasă să ne odihnim, ne dă zile libere. Este mult timp de joc în aceste zile, iar jucătorii trebuie să fie calmi și odihniți”, a spus Martinez, potrivit sport.virgilio.it.

Sezonul 2025-2026 rămâne în cărțile de istorie ca cel care i-a schimbat radical cariera lui Cristi Chivu (45 de ani). ”Instalat” în vara anului trecut la Inter Milano după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, antrenorul român a întrecut toate așteptările și a reușit să câștige detașat titlul la care și-au anunțat candidatura și AC Milan, Juventus sau Napoli.

Este o performanță uriașă și pentru fotbalul nostru, deoarece Chivu a devenit primul antrenor român care câștigă un titlu de campion în cele mai bine cotat cinci ligi ale Europei. Un succes în Coppa Italia, acolo unde Inter a ajuns după ce a câștigat dramatic meciul cu Como (3-2, după ce a fost condusă cu 0-2), îl poate trimite pe fostul căpitan al naționalei noastre direct în istorie ca primul tehnician care câștigă eventul cu Inter după o pauză de 16 ani, după ”mandatul” lui Jose Mourinho.