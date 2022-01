Cum a reacționat Florin Tănase după încă un transfer ratat: „Asta spune el!” 

Golgheter al campionatului în sezonul trecut, Florin Tănase visează să prindă un transfer în străinătate de mai bine de un an. Căpitanul FCSB-ului este și în acest sezon cel mai bun marcator al roș-albaștrilor și s-a scris că ar putea pleca în iarnă, însă nu ar fi existat nicio ofertă pe numele său, doar interes din partea lui Al Naser.

Tănase are o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, stabilită de Gigi Becali în primăvara anului trecut, atunci când a semnat un nou contract. Fotbalistul este și cel mai bine plătit din lotul echipei lui Becali, dar tot își dorește să ajungă în afară, la o echipă care să îi asigure și o stabilitate financiară mai mare.

Florin Tănase nu e descurajat de transferul ratat



Deși a mai ratat un transfer în afară, Florin Tănase nu se lasă descurajat, după cum a dezvăluit chiar Victor Becali, cel care deține firma care îl reprezintă pe fotbalistul FCSB-ului. Fostul agent FIFA a spus că și-ar dori ca Tănase să își găsească echipă, inclusiv dacă asta ar însemna să cheltuie bani din firmă pentru a-i găsi una.

„Gigi Becali îl dorește pe Florin Tănase în echipă, dar dacă vine o ofertă nu are ce să facă. Până acum, când aveam un golgheter, nu se termina campionatul și deja semna.

Tănase e golgheter pe bune, fără niciun ajutor. Este jucătorul pentru care nu mi-aș fi dorit să câștig nimic și să-l transfer.

E atât de serios, de profesionist. El spune că nu suntem disperați, el se încurajează. M-aș bucura din tot sufletul să se rezolve pentru el, chiar și cheltuind niște bani de la noi”, a declarat Victor Becali la Digi Sport.

Mihai Stoica: „Tase nu pleacă, Tase e al nostru!”



Chiar managerul general al roș-albaștrilor a confirmat că Florin Tănase rămâne la echipă, deși s-au scris că ar exista mai multe oferte pentru el, unele chiar din Ungaria.

„Tase nu pleacă, Tase e al nostru. Citesc niște titluri de chiar mă distrez. Pe Tase nu-l interesează, el stă bine. Am citit că are o ofertă de nerefuzat, 40.000 pe lună, Ferencvaros sau ceva de genul. Păi are 30.000 aici, cum ar putea fi o ofertă de nerefuzat?

Tu te-ai duce cu soția gravidă, căpitanul și golgheterul FCSB-ului, în altă țară pe 40.000? Dacă era vreo ofertă, vă spuneam. Nu a fost nicio ofertă până acum, nu s-a primit nicio ofertă pentru Tănase. Contractul lui este în vigoare, el stă bine. Nu există la noi jucători importanți care să aibă contract sub 4 ani”, a declarat Mihai Stoica recent.

19 meciuri a jucat Florin Tănase în acest sezon, în toate competițiile, pentru FCSB. A înscris 9 goluri și a oferit 4 assist-uri.