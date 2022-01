Mihai Stoica e contrazis de Helmut Duckadam: "Nu e adevărat! Tănase vrea să plece de la FCSB'

Al Nasr, din Emiratele Arabe Unite, ar fi fost cel mai aproape de transferul lui Florin Tănase în această iarnă, însă clubul nu a mai trimis o ofertă oficială către FCSB, iar Mihai Stoica a anunțat că golgheterul echipei va rămâne sub comanda lui Toni Petrea.

Helmut Duckadam: "Tănase își dorește să plece de la FCSB de vreo doi ani"

În plus, managerul general de la FCSB a susținut că Tănase nu este afectat de faptul că a ratat un nou transfer și nu are nicio problemă să rămână la clubul unde este legitimat din 2016.

Helmut Duckadam, fostul președinte de imagine al FCSB, îl contrazice pe Stoica, spunând că Florin Tănase își dorește de doi ani să plece, iar faptul că a ratat din nou transferul îl va face să își piardă motivația în a doua parte a acestui sezon.

"Nu cred că Tănase va pleca, n-am auzit să aibă o ofertă concretă. Îmi pare rău pentru Tănase, eu am zis că a venit momentul. Probabil va pleca în vară și nu cred că mai are motivație.

Cu toate că i-am auzit pe cei de la FCSB că n-ar avea o problemă dacă nu pleacă. Nu e adevărat. Tănase își dorește să plece de vreo doi ani, iar motivația lui de a juca în România va fi tot mai mică", a spus Helmut Duckadam, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Florin Tănase joacă la FCSB din 2016, după ce a fost transferat de la FC Viitorul, pentru 1,5 milioane de euro. Atacantul a strâns 71 de goluri în 208 meciuri oficiale, iar în actuala stagiune a înscris de 9 ori în 17 partide de Liga 1.

5,5 milioane de euro este cota de piață a lui Tănase, conform Transfermarkt

Mihai Stoica: "Tănase nu pleacă, e al nostru"

Managerul general de la FCSB susține că Tănase nu ar fi atras nici de o ofertă din Ungaria, de la Ferencvaros, fiind nevoie de un salariu mult peste cel care îl încasează în prezent (30.000 de euro lunar) pentru a fi convins să semneze cu un club din străinătate.

"Tase nu pleacă, Tase e al nostru. Citesc niște titluri de chiar mă distrez. Pe Tase nu-l interesează, el stă bine. Am citit că are o ofertă de nerefuzat, 40.000 pe lună, Ferencvaros sau ceva de genul. Păi are 30.000 aici, cum ar putea fi o ofertă de nerefuzat?

Tu te-ai duce cu soția gravidă, căpitanul și golgheterul FCSB-ului, în altă țară pe 40.000? Dacă era vreo ofertă, vă spuneam. Nu a fost nicio ofertă până acum, nu s-a primit nicio ofertă pentru Tănase. Contractul lui este în vigoare, el stă bine. Nu există la noi jucători importanți care să aibă contract sub 4 ani", a spus Mihai Stoica, la Telekomsport.