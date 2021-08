„A venit Black Friday mai devreme, am clauză trei milioane!” :)) Tănase, reacție genială după ce a semnat prelungirea 

Din articol Tănase, cel mai mare salariu de la FCSB

Florin Tănase (26 ani) și-a prelungit contractul cu FCSB.

Căpitanul roș-albaștrilor a semnat prelungirea contractului cu FCSB, după cum a anunțat chiar Gigi Becali în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”, iar înainte de meciul cu Rapid din etapa cu numărul cinci, a vorbit și despre decizia sa.

Mai mult, Tănase a glumit pe seama prelungirii contractului, spunând că acum nu mai costă la fel de mult și poate pleca mai ușor.

„Am ezitat acum câteva luni, am stat mai bine și m-am gândit și am luat această decizie. Cred că e o decizie bună și pentru mine, dar și pentru club, astfel nu plec liber și clubul nu pierde banii pe care i-a dat pe mine. Am luat decizia bună, e și clubul liniștit și eu. Am clauza de trei milioane, nu mai cost cinci milioane, a venit Black Friday mai devreme.

Am rămas și cu gândul la titlu, dar și cu gândul de a pleca. M-am gândit că aș pleca mai ușor”, a spus Florin Tănase la conferința de presă.

Tănase, cel mai mare salariu de la FCSB



Gigi Becali a explicat detaliile noului contract al lui Florin Tănase și a dezvăluit cât va încasa golgheterul campionatului din sezonul trecut.

„Tănase a prelungit contractul acum cinci zile, a semnat contract pe patru ani. I-am făcut 30.000 de euro pe lună și i-am făcut primă de Liga Campionilor de 300.000 de euro. Le măresc la toți dacă ajung în Ligă.

El nu pierde niciodată mingea, el driblează, face el ce face... are un stil, nu pierde mingea. L-am schimbat eu vreodată? De aia nu l-am schimbat niciodată pe Tănase. Chipciu are 45.000 de euro pe lună, deci Tănase nu e cel mai bine plătit din România”, a declarat Gigi Becali.

Tweet FCSB Rapid florin tanase Citeste si: Romanii joaca la PRO TV: Steaua Rosie Belgrad - CFR Cluj, marti, de la 10 seara. Bucurati-va de fotbal!