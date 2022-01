E gata! Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu Florin Tănase

Al Nasr, formație din Emiratele Arabe Unite, nu mai este interesată de serviciile lui Tănase, iar situația căpitanului celor de la FCSB pare că a devenit clară: va rămâne la echipă cel puțin până la finalul sezonului, conform unui anunț făcut de Mihai Stoica.

Mihai Stoica: "Tănase nu pleacă, e al nostru"

Managerul general de la FCSB susține că Tănase nu ar fi atras nici de o ofertă din Ungaria, de la Ferencvaros, fiind nevoie de un salariu mult peste cel care îl încasează în prezent (30.000 de euro lunar) pentru a fi convins să semneze cu un club din străinătate.

"Tase nu pleacă, Tase e al nostru. Citesc niște titluri de chiar mă distrez. Pe Tase nu-l interesează, el stă bine. Am citit că are o ofertă de nerefuzat, 40.000 pe lună, Ferencvaros sau ceva de genul. Păi are 30.000 aici, cum ar putea fi o ofertă de nerefuzat?

Tu te-ai duce cu soția gravidă, căpitanul și golgheterul FCSB-ului, în altă țară pe 40.000? Dacă era vreo ofertă, vă spuneam. Nu a fost nicio ofertă până acum, nu s-a primit nicio ofertă pentru Tănase. Contractul lui este în vigoare, el stă bine. Nu există la noi jucători importanți care să aibă contract sub 4 ani", a spus Mihai Stoica, la Telekomsport.

Florin Tănase joacă la FCSB din 2016, după ce a fost transferat de la FC Viitorul, pentru 1,5 milioane de euro. Atacantul a strâns 71 de goluri în 208 meciuri oficiale, iar în actuala stagiune a înscris de 9 ori în 17 partide de Liga 1.