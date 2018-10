Cum a reactionat Becali cand a aflat ca Florinel Coman a facut scandal ca a jucat prea putin cu Chiajna

"Bai, astia isi bat joc de mine", a rabufnit Coman pe margine in minutul 82, cu doua minute inainte sa fie introdus pe teren de Dica.

Dica l-a trimis la incalzire pe Coman in prima repriza, dar l-a introdus in teren abia in minutul 84.

Cu doua minute inainte sa fie scos la incalzire, Coman a rabufnit pe margine si i-a strigat unui coleg: "Bai, astia isi bat joc de mine! M-au pus sa ma incalzesc 80 de minute degeaba!"

Florinel Coman a jucat mai putin de 10 minute cu Chiajna si a plecat suparat de la stadion.

A fost linistit cu greu in parcarea stadionului de Adrian Boiangiu, secundul lui Radoi de la U21: "Hai, gata, taci din gura!" VIDEO AICI

Cum a reactionat Becali



Gigi Becali a aflat de reactia nervoasa a lui Coman, dar nu a parut deranjat. A incercat sa aplaneze tensiunile.

"O sa joace el meciul urmator si cu asta basta. Daca nu o sa joace bine, altul la rand", a spus Becali la Ora exacta in sport (PRO X).

Florinel Coman a avut un inceput de sezon bun la FCSB. Este al doilea marcator al echipei, dupa Gnohere.