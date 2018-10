Portarul a urcat in careu si a dat GOLUL ANULUI! Moment URIAS in Germania. Ce s-a intamplat la ultima faza a meciului

Portarul a marcat in prelungirile partidei cu Heidenheim si a obtinut un punct pentru Union Berlin, care ramane pe 2 in Zweite.

Polonezul a inscris in cel de-al 4-lea minut de timp suplimentar, la ultima faza a partidei, cand Union aruncase totul in lupta pentru un gol egalizator.



Extreme drama yesterday in the Bundesliga 2 as @fcunion goalkeeper Rafal #Gikiewicz scored in added time to earn his side a point against @FCH1846 ????

Talk about saving the day ???? pic.twitter.com/SxYMi2k5zk