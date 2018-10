ULTIMA ORA: AZI se anunta lista pentru Balonul de Aur! Au aparut primii 5 nominalizati

Vor fi 30 de nume dintre care un juriu international il va alege pe cel mai bun jucator al lumii. Revista franceza va publica pe parcursul zilei selectia finala, in grupuri de cate 5 fotbalisti. Primii care au prins finala: Aguero (City), Alisson (Liverpool), Bale (Real Madrid), Benzema (Real Madrid) si Cavani (PSG).



These are the first nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!

????????Sergio Agüero ▶ @aguerosergiokun

????????Alisson Becker ▶ @Alissonbecker

????????????????????????????Gareth Bale ▶ @GarethBale11

????????Karim Benzema ▶ @Benzema

????????Edinson Cavani ▶ @ECavaniOfficial

5/30 #ballondor pic.twitter.com/7I0PF7l8ij