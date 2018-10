Arbitri de scaun, suspendati pentru trucare de meciuri! Au pariat pe partide de tenis pe care le-au arbitrat

Nu doar jucatorii se trezesc cu suspendari pentru trucarea de meciuri.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Daca in ultima vreme au tot existat cazuri de jucatori suspendati pentru trucarea de meciuri, a venit si randul oficialilor sa intre in atentia TIU (Unitatea pentru Integritate in Tenis).

Trei arbitri de scaun din Thailanda au fost suspendati pe viata de Federatia Internationala de Tenis pentru pariuri si trucare de meciuri la turnee din cadrul ITF.

Anucha Tongplew, Apisit Promchai si Chitchai Srililai au admis ca au pariat pe meciuri pe care le-au arbitrat din scaun anul trecut. "De asemenea, ei au manipulat scorurile introduse in sistemul oficial de punctaj, pentru scopuri legate de pariuri si profit personal", au comunicat reprezentantii Unitatii pentru Integritate in Tenis (TIU).

Suspendarea celor trei oficiali este imediata, iar forurile de tenis le-au interzis participarea la orice eveniment organizat in cadrul sportului alb.