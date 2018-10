Romania, in TOPUL MONDIAL al SCANDALURILOR din fotbal! Alarma NATIONALA. De ce nu-si iau jucatorii banii

Seful Sindicatului Fotbalistilor: "Suntem pe locul 3 in lume ca litigii! Vrem sa se schimbe regulamentul!"

El cere sa se implementeze noua regula FIFA: la 60 de zile de neplata, fotbalistul poate depune un simplu memoriu si devine liber de contract.



Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), spune ca, desi nu mai exista gravele probleme cu neplata fotbalistilor din sezoanele trecute, inca se pot schimba multe lucruri in regulamente pentru ca drepturile fotbalistilor din Romania sa fie aparate mai bine. Seful AFAN a precizat ca, in ultimii ani, conducerea FRF a fost un bun partener de discutie, in ciuda opozitiei unor cluburi, si ca in viitorul apropiat se pot rezolva multe dintre problemele mai vechi.



In sezoanele trecute se vorbea foarte mult despre restante. Sunt probleme la fel de mari si in acest sezon?

La Liga 1 nu mai sunt probleme atat de mari ca in sezonul trecut. Sezonul trecut, singura mare problema pe care am avut-o a fost cu ACS Poli Timisoara, care a tot amanat plata salariilor si au dus-o si pe 9 luni de zile. Ceea ce e exagerat de mult. Acum, in afara de cateva echipe care au avut intarzieri de 2 luni - CFR Cluj, Chiajna, Voluntari, Iasi - restul cluburilor chiar nu au avut astfel de probleme.



Ce s-a schimbat?

Cluburile din Liga 1 au mai micsorat din salarii, nu au mai dat decat catorva jucatori salarii mai mari. Fata de sezoanele precedente, exista un echilibru intre incasari si cheltuieli. Nu stiu daca Regula U21 are un impact foarte mare. De obicei, juniorii nu sunt multi si au salarii mai mici, iar mare parte dintre ei provin din academiile cluburilor. In ultima vreme au fost mai buni pe management si s-au platiti niste salarii reale, adica nu s-au mai aruncat sa plateasca mai mult decat isi permiteau. Cam asta este explicatia logica.

La Liga 2 si Liga 3 ce se intampla?

Acolo sunt multe litigii pentru ca sunt multi neplatiti de anul trecut. De exemplu, la Calarasi sunt jucatori neplatiti, dar jucatori care au plecat de la echipa, dupa ce s-a reusit promovarea. Cei de la Calarasi au preferat sa dea mai intai banii jucatorilor care au ramas la echipa, iar pe cei care s-au transferat i-au lasat pur si simplu sa-si faca memorii si iau banii cand au o hotarare definitiva. "Nu mai esti al nostru, nu mai esti o prioritate la plata, te platim cand exista o hotarare definitiva de la comisiile FRF, mai stai si mai asteapta cateva luni", cam asta e practica.

Eram pe un loc fruntas la litigii...

Da, litigii sunt foarte multe. Suntem pe locul 3 in lume si pe locul 2 in Europa la numarul de litigii. Sunt multe cazuri pentru ca practica cluburilor din Romania, in momentul asta, este ca un jucator, care a plecat de la tine si are restante financiare, nu mai este platit decat daca isi depune memoriu si cand are o hotarare definitiva. Cluburile trag de timp cand e vorba de plata, pentru ca, daca un fotbalist isi depune memoriu astazi, clubul va fi obligat sa ii dea banii undeva la peste 3 luni. Asta e procedura la comisii.



Cu asemenea practici mai poti sa atragi jucatori straini? Sau atragi doar jucatori de o anumita calitate?

Jucatorii straini au posibilitatea sa mearga la FIFA si sa plece, daca sunt neplatiti mai mult de 90 de zile. Practic, tot ai nostri sufera mai mult decat strainii. Dar acum suntem in discutii avansate pentru Regulamentul privind Statutul si Transferul Jucatorului de Fotbal (RSTJF), sper sa se implementeze si la noi noua regula FIFA, care a intrat in vigoare de la 1 iunie. Acesta spune ca poti sa devii liber, daca nu ai fost platit 60 de zile, de fapt sunt vreo 75 de zile, pentru ca la 60 de zile ii dai o notificare clubului, prin care ii acorzi 15 zile sa iti plateasca, un fel de preaviz. Daca clubul nu plateste in cele 15 zile, poti sa devii liber de contract printr-o simpla notificare si un memoriu.



Deci se va implementa sigur aceasta regula?

La noi cred ca deocamdata va ramane aceeasi procedura, pentru ca m-am lovit de refuzul cluburilor de a implementa exact cum e regulamentul FIFA. Ca procedura, FIFA nu se baga peste legislatia din tara noastra. Daca tu decizi ca procedura sa fie ca ai depus memoriu si astepti o hotarare a comisiei, nu poate sa se bage peste tine. Aceasta chestiune s-a discutat la ultimul Comitet Executiv, este a doua sedinta in care se discuta modificarile RSTJF si probabil vor fi implementate, nu in urmatoarea sedinta, pentru ca in urmatoarea sedinta vom avea din nou discutii, cred ca peste doua sedinte, undeva prin luna decembrie o sa avem noul RSTJF. Acesta sufera multe modificari si majoritatea lor sunt in favoarea jucatorilor.



Ce alte probleme mai aveti?

Astea ar fi cele mai mari probleme, de neplata a jucatorilor. O alta problema, pe care vrem sa o rezolvam in perioada urmatoare, este posibilitatea jucatorilor amatori sa plece de la un club la altul. Adica juniori, jucatori de Liga 5, Liga 4 si chiar de Liga 3, pentru ca exista amatori si la Liga 3. Ideea e ca, in acest moment, un jucator amator nu are posibilitatea sa plece de la un club la altul decat daca iti da voie clubul la care esti legitimat. Ceea ce mi se pare o aberatie. Vrem sa ne aliniem si noi cu regulamentul, ca un jucator amator sa poata pleca la sfarsitul sezonului printr-o simpla notificare data clubului. Modificarea e gandita pentru o perioda intre 1-15 iunie. Se pare ca toata lumea este de acord, pentru ca nu ai cum sa tii un jucator amator la echipa ta pe vecie. Practic, un jucator amator are, in momentul asta, mai putine drepturi decat un jucator profesionist.

Un junior care isi termina junioratul la o echipa va putea pleca gratis la alta echipa?

Aici e o discutie mai complexa. Sa vedem daca juniorii vor mai avea obligativitatea sa mai semneze contractele la 16 si la 19 ani. In tarile mari nu exista ca un jucator sa fie obligat sa semneze un contract, numai la noi exista asa ceva. In Romania esti obligat, repet obligat, daca clubul iti propune un contract care sa indeplineasc niste conditii conform regulamentului - sa iti dea un salariu minim de 300 de lei pe luna...



Cine a dat o asemenea lege?

E o regula veche, e de pe vremea lui Mircea Sandu. In plus, la noi exista compensatia de formare si compensatia de solidaritate, care exista si la FIFA, dar noi am mai bagat o compensatie de promovare, pe care o ia clubul daca un junior care a fost profesionist, adica a fost promovat si a semnat un contract de profesionist, pleaca la alt club liber de contract. Clubul care il ia are obligatia sa plateasca compensatie de promovare clubului care i-a facut prima data contract de profesionist. Si asta se calculeaza in functie de suma pe care a castigat-o el in ultimul an de zile la clubul respectiv, plus indemnizatie de hrana, transport... In plus, daca a fost legitimat in Liga 3 si a fost platita compensatia de promovare pentru Liga 3, dar el schimba pana la 23 de ani categoria si se duce la Liga 1, trebuie sa platesti si compensatia de formare, platesti si compensatia de promovare, pe care i-o dai clubului de la care vine. Practic, asta e o lege pe care o avem doar in Romania, nu mai exista nicaieri in lume asa ceva. Pe jucatorul respectiv, daca nu are o valoare iesita din comun, nu il mai ia nimeni.



Fotbalistii si-au mai recuperat banii de la cluburile intrate in insolventa?

Nu, foarte greu. Foarte putine cluburi care au intrat in insolventa au reusit sa plateasca jucatorii. E celebru cazul lui Voiculet, care fusese obligat de o hotarare judecatoreasca sa dea CFR-ului salariile inapoi, dar el a castigat la recurs. Foarte greu se mai recupereaza bani de la cluburile aflate in insolventa. Dintre toate asemenea cluburi, doar Dinamo si CFR Cluj au reusit sa iasa din insolventa. Si in cazul celor de la CFR exista niste zone gri cu aceasta iesire din insolventa, trebuia sa le dea o gramada de bani jucatorilor si, cu ajutorul tribunalului, au reusit sa ingroape datoriile. Dinamo a fost singura care cat de cat a negociat cu jucatorii si le-a dat o parte din bani, le-a cumparat creantele si dupa aia au reusit sa iasa din insolventa.



Ce sfat le-ai da fotbalistilor din Romania?

Sa nu mai stea neplatiti mai mult de 2 luni! Cum au ajuns la 2 luni de neplata sa isi bage memoriu. Sa nu mai ajunga la 3-4 luni, pentru ca asta e practica cluburilor - nu il plateste 3-4 luni, dupa aia cer insolventa si jucatorii isi pierd banii. Trebuie sa fie foarte atenti la contractele semnate, pentru ca acum sunt multe capcane in contractele de activitate sportiva. Pentru ca s-a schimbat legea, nu mai sunt conventii civile, sunt contracte de activitate sportiva. Atentie mare, sa ne consulte oricand, noi avem juristi si avocati angajati permanent. E mai usor sa previi decat sa combati, in cazul unui litigiu ne e noua mult mai usor. Ne pot trimite contractul inainte si le explicam ce nu trebuie sa apara in contractul respectiv. AFAN are acum in jur de 2.000 de membri, peste 70% din jucatorii din Liga 1 si Liga 2. Ne bucura ca majoritatea fotbalistilor ne suna inainte sa semneze, ne dam seama ca nu am muncit degeaba atatia ani. Ne bucura si ca FRF e mai deschisa la modificari benefice fotbalistilor, nu suntem neglijati si ne-au urmat, in mare masura, sfaturile pe care le-am dat pentru o legislatie mai echilibrata.